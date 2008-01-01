Журнал «Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика»

В 2008 г. издательство «ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» начало выпускать журнал «Клиническая онкогематология» под редакцией профессора М.А. Волковой.

Журнал «Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика» был зарегистрирован в 2010 г., издается каждые три месяца. Включен в перечень рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций (перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации).

У специалистов есть возможность оформить бесплатную подписку на сайте издательства «ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА». Оплачивается только доставка по тарифам Почты России.

Главный редактор – Е.А. Османов, д.м.н., профессор, заведующий отделением химиотерапии гемобластозов НИИ клинической онкологии ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, профессор кафедры онкологии Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Москва.

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